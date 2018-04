Battipaglia, scippa il collier d'oro ad un'anziana: arrestato 25enne

E' stato arrestato, l'uomo che ha scippato la collanina dal collo di una anziana, a Battipaglia. Nel primo pomeriggio del 20 aprile, I. R. 76enne, dopo essere stata dal parrucchiere, in previsione di una imminente partenza per andare a far visita alla sorella in Sardegna, si era incamminata verso casa, percorrendo a piedi via Gonzaga verso Viale della Libertà. Approfittando della bella giornata di sole ed ignara del pericolo che da lì a poco avrebbe corso, senza alcuna fretta, da via Gonzaga ha svoltato in via Sant’Anna, servendosi del marciapiede che delimita l’Istituto Statale Fabio Besta dalla carreggiata.

Lo scippo

Proprio in via Gonzaga, il marocchino E.A. 25enne, ha notato l’anziana donna, ma soprattutto il collier che portava al collo: dopo aver seguito la malcapitata a breve distanza, giunto in via Sant’Anna, strada poco frequentata, si è avvicinato ulteriormente, afferrando il collier e strappandolo dal collo della vittima con violenza, tanto da farlo spezzare, sebbene formato da maglie in oro giallo molto consistenti. Dopo essersi impossessato dell’oggetto prezioso, E.A., incurante delle grida di dolore dell’anziana, è fuggito percorrendo la zona del mercato rionale, fino a far perdere le sue tracce. Dopo l’epilogo, la malcapitata è stata trasportata presso l'Ospedale Civile dal personale del “118”.

L'arresto

Gli Agenti della Squadra Investigativa del Commissariato di Battipaglia, diretti dal vicequestore Immacolata Acconcia, immediatamente hanno eseguito una serie di attività investigative finalizzate alla identificazione del rapinatore, concluse in pochi giorni. Tali attività, hanno permesso di identificare E.A., con il suo soprannome, in quanto aveva vissuto per diverso tempo a Battipaglia e da qualche mese si era trasferito a Mercato San Severino, dove essendo irregolarmente soggiornante in Italia, continuava a vivere di espedienti e senza fissa dimora. Le ricerche del rapinatore, sono risultate al quanto difficoltose, poiché le informazioni sul suo conto, facevano ben ritenere che il malvivente era solito spostarsi da una città all’altra per le sue scorribande. Per questo motivo gli Agenti, nonostante l’impegno profuso, non riuscivano a rintracciarlo. La tenacia e la perseveranza dimostrata dal gruppo di lavoro diretti dal vicequesture Acconcia, poi, ha dato i risultati sperati, nel pomeriggio del 27 aprile, posto che, nel corso di un servizio di osservazione effettuato nel quartiere Sant’Anna di Battipaglia nella zona operativa di E.A., alle ore 16 circa, il rapinatore è stato intercettato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto perché responsabile di rapina impropria aggravata, nei confronti della signora I.R.. Dopo le formalità di rito, E.A. è stato condotto presso la Casa Circondariale di Fuorni, a disposizione dei Pubblici Ministeri della Procura di Salerno, Elena Guarino e Giuseppe Cacciapuoti.