"Scusi, ha una sigaretta", poi gli rubano il borsello: scippo in pieno giorno a Torrione

Paura, stamattina, in via Volontari della Libertà a Torrione: un anziano è stato fermato da due giovani a bordo di uno scooter che hanno tentato di derubarlo, come riporta Salernonotizie. Dopo aver chiesto al malcapitato una sigaretta, con una mossa fulminea, uno dei due, gli ha portato via il borsello per poi fuggire.

La denuncia

La vittima ha denunciato il furto ai Carabinieri: accertamenti in corso.