Scippa un milanese, poi torna e danneggia un bar: fermato straniero a Vallo Scalo

Momenti di tensione, questa mattina, a Vallo Scalo, frazione di Casal Velino, dove un ragazzo tunisino ha scippato un uomo, originario della provincia di Milano, mentre usciva da una gioielleria. Poi si è dato alla fuga senza lasciare tracce.

Il caso

Dopo circa mezz’ora, però, lo straniero è ritornato sul posto, come se nulla fosse accaduto. Soltanto che, alcune persone presenti in strada, lo hanno subito riconosciuto ed hanno telefonato subito ai carabinieri. Lo straniero, vistosi braccato, ha iniziato ad andare in escandescenza danneggiando anche le insegne di un bar della zona. Immediato l’intervento dei carabinieri e dei sanitari del 118 che lo hanno condotto all’ospedale di Vallo della Lucania dove verrà sottoposto agli accertamenti del caso. Non è escluso che possa aver ingerito qualche sostanza.