Scipparono l'orologio ad Elio Rainone a Salerno: due arresti

A distanza di più di tre mesi (era il 3 aprile) dal furto ai danni dell’imprenditore Elio Rainone, i carabinieri di Salerno insieme ai militari dell’Arma di Fuorigrotta sono riusciti ad identificare ed arrestare i due uomini, C.G di 25 anni e I.E. di 35 anni, che riuscirono a derubarlo in pieno centro a Salerno.

La dinamica

Rainone stava rientrando a casa, nel palazzo storico delle Poste, quando, improvvisamente, mentre attendeva che il cancello si aprisse, una moto si è avvicinata al portone d’ingresso. A quel punto i due uomini, con il volto coperto da caschi, si sono avvicinati alla sua vettura. Uno di loro, in particolare, si è avvicinato per strappargli con violenza l’orologio di valore che aveva al polso. Poi è risalito sulla moto e insieme al complice fuggirono via. Questa mattina, dopo le formalità di rito, i due napoletani sono stati condotti presso le rispettive abitazioni per essere sottoposti agli arresti domiciliari