Rissa a Pastena, donna scippata del portafogli: linciato il presunto ladro

Nuova rissa, a distanza di poche ore da quella di Piazza Gian Camillo Gloriosi, nella zona orientale di Salerno.

La dinamica

Intorno alle 20.30, in via Posidonia, nei pressi della storica Villa Carrara, un uomo è stato preso di mira da alcune donne che, poco prima, erano state scippate di un portafogli. Le loro grida hanno destato l’attenzione dei passanti che, in pochi secondi, hanno aggredito fisicamente e verbalmente il presunto ladro. Sul posto sono intervenuti anche un carabiniere e un poliziotto in borghese. Ma il presunto malvivente è riuscito a darsi alla fuga dopo aver abbandonato la refurtiva. Le indagini sono in corso.