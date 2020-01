Scippo a Scafati, appello unanime per rafforzare i controlli

Tensione, stamattina, a Scafati: una donna è stata scippata in Via Catalano, come è stato denunciato sulla pagina facebook Sei di Scafati se…

La denuncia

Ignoti, secondo il racconto riportato dal marito della vittima, si sarebbero impossessati della borsa contenente portafogli, cellulare e chiavi di casa. A soccorrere la malcapitata, alcuni passanti: unanime, l'appello dei residenti affinchè si rafforzino i controlli in città.