Sciroppo per la tosse e bibite gassate: arriva anche in Campania il Purple drank, l'allarme

E’ arrivato anche in Campania il Purple drank, il nuovo mix che manda in tilt il cervello: si tratta di una vera e propria droga psicoattiva con effetti collaterali particolarmente gravi come difficoltà respiratorie e perdita dei sensi. Occorre verificare la fonte di approvvigionamento della codeina da parte degli assuntori del mix stupefacente: è quanto detto da Nicola Stabile, presidente di Federfarma Campania, all’indomani delle notizie del diffuso uso tra i giovani di un cocktail con effetto stupefacente prodotto miscelando la codeina, come sciroppo o gocce sedativi per la tosse, con una semplice bibita gassata.

Parla Stabile

“Credo che la quasi totalità di persone, soprattutto giovani, trovano sui mercati clandestini in particolare su Internet, la codeina con cui creare la bevanda stupefacente. Mai come oggi il filtro della farmacia è essenziale per frenare questa pericolosa moda”, ha osservato Stabile. La legge prevede che il farmaco può essere dispensato soltanto presentando una ricetta del medico curante. La vicenda rimette in gioco le norme della vendita on line di farmaci. Dal 2015 la legge prevede che farmacie e parafarmacie possono cedere in rete soltanto farmaci da banco, ovvero quelli per cui non serve la ricetta del medico, dunque non certo prodotti a base di codeina.“Ci vogliono, dunque, maggiori controlli anche per debellare la vendita illegale di farmaci in rete che certamente non vengono dispensati da farmacisti ma da organizzazioni che con la nostra professione non hanno nulla a che fare”. Il presidente di Federfarma Campania auspica, infine, un confronto con istituzioni sanitarie e forze dell’ordine per individuare strategie utili a debellare il fenomeno.