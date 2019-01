Sorpresa nel Parco Nazionale del Cilento: su un albero spunta lo scoiattolo bianco

Sorpresa, a Scario, nel comune di San Giovanni a Piro: su di un albero, è stato catturato dallo scatto di Andrea Sorrentino uno scottaiolo completamente bianco. Lo scoiattolo variabile, per la precisione il Callosciurus finlaysonii Horsfield, dunque, ha scelto la vegetazione del Parco del Cilento per vivere: originario del Sud Est asiatico, è facile trovarlo in alcune zone dell'Italia, seppur introdotto accidentalmente.

Lo scatto

Secondo esperti, la sua presenza nel Parco del Cilento potrebbe minare quella di altre specie. Ad ogni modo, in pochissimo tempo, la foto pubblicata su Facebook qualche giorno fa, è immediatamente diventata virale. Curiosità.