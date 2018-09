Ritrovato in casa con una pistola: mistero sulla fuga di un ragioniere

Sparisce nel nulla e viene ritrovato all’interno di una casa con in mano una pistola. Sono in corso le indagini, da parte dei carabinieri di Battipaglia, per fare luce sulla scomparsa di un ragioniere in pensione di 81 anni.

Il mistero

Per tutta la giornata i volontari della Protezione Civile di Bellizzi e Montecorvino Pugliano sono stati sulle tracce dell’uomo, il quale era sparito dalla sua abitazione per dirigersi in un’altra casa, sempre di sua proprietà, con una pistola. Forse voleva togliersi la vita. Ma, al momento, non viene esclusa alcuna pista.