Giallo a Salerno: scompare la "S" dal grande albero di piazza Portanova

Giallo a Salerno: la "S" di Vignelli che era stata posta a mo' di cometa in cima al grande albero di Natale di piazza Portanova, è scomparsa. Nel primo pomeriggio, è spuntato un puntale dai toni dorati che richiama le decorazioni che caratterizzano l'opera.

Sul web, il mistero sta già incuriosendo molti, specie nel gruppo Fb I Figli delle Chiancarelle. Non si conoscono le motivazioni della modifica apportata. Non resta che attendere l'inaugurazione del 1° dicembre, dunque, per ammirare il grande albero illuminato, nella sua versione definitiva.