Angri, 47enne scompare nel nulla: l'appello della sorella

Fiato sospeso, per la 47 enne Annamaria Ingenito che ieri, verso le ore 15, si è allontanata dalla sua abitazione in Via Ardinghi, ad Angri, facendo perdere le proprie tracce.

Al momento della scomparsa indossava un abito-prendisole di colore azzurro. Avrebbe portato via le uniche chiavi di casa limitandosi ad accostare la porta. In tensione, dunque, i familiari che hanno sporto denuncia per far avviare le ricerche alle forze dell'ordine. Accorato, l'appello della sorella su Facebook: