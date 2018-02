Scomparsa di Susy Paci: la donna è stata ritrovata a Napoli

Sono finite le ricerche di Susy Paci, la 49enne di Arezzo scomparsa il 23 gennaio scorso. Susy, infatti, è stata ritrovata a Napoli, città dove è stata anche vista per l'ultima volta, segnale, questo, che la donna non si sarebbe allontanata molto. Le ricerche avevano interessato le procure di Napoli ed Arezzo e si sono spinte fino a Salerno dato che il suo cellulare è stato localizzato anche nella nostra provincia.

Susy, madre di due figli, si era incontrata, la sera della scomparsa, con un marittimo napoletano incontrato in chat. L'uomo aveva confermato di aver passato una notte, quella del 23 gennaio, con la donna ma aveva anche sottolineato che, dal 24 mattina non l'aveva più rivista. La donna, agli inquirenti avrebbe confessato di essersi allontanata spontaneamente da casa perchè, stanca della sua vita matrimoniale, voleva prendersi una pausa di riflessione. Un lieto fine, insomma, per la vicenda della donna per la quale erano state ipotizzate anche possibilità più gravi quali il sequestro di persona.