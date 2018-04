Due minorenni scompaiono nella notte: i genitori lanciano l'allarme, ritrovate

Attimi di forte tensione, nella nottata, a Salerno: i genitori di due minori, una 15enne e una 16enne, si sono presentati presso l’Ufficio Denunce della Questura per denunciare l’allontanamento delle proprie figlie. I genitori hanno raccontato che non avevano notizie delle ragazze dal pomeriggio di mercoledì, quando le due avevano lasciato le abitazioni per una passeggiata, senza fare più rientro.

Il ritrovamento

Non vi era stato nessun litigio in famiglia e le ragazze, studiose e tranquille, non avevano mai avuto atteggiamenti simili in passato. Immediatamente allertati, gli agenti della Sezione Volanti si sono attivati per ricostruire il quadro di relazioni delle due ragazzime scomparse e, dopo una serie di attività investigative, anche con l’ausilio di moderni apparati per la geolocalizzazione delle utenze cellulari, all’alba di stamane hanno ritrovato le due giovani infreddolite e spossate per la lunga notte passata fuori casa in una piazza di Solofra, dove erano giunte viaggiando dapprima su un autobus e successivamente su un treno.

Gli accertamenti

Rifocillate, le due minori sono state condotte presso la sede della Questura di Salerno, dove ad attenderle c'erano i familiari visibilmente sollevati dal loro ritrovamento. Dai primi accertamenti, è stato appurato che la causa dell’allontanamento era da attribuire alle vicissitudini sentimentali di una delle due ragazze con un giovane, anch’egli minorenne, originario di Solofra.