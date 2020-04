Scompare dopo essere stato dimesso dall'ospedale: Montano Antilia in ansia per Iannuzzi

Ore di apprensione a Montano Antilia: non si hanno più notizie di Marco Iannuzzi, un uomo di circa 40 anni dimesso stamattina dall'ospedale, dopo essere stato preso in cura a seguito di uno stato di alterazione psicomotoria probabilmente dovuto al panico per la vicenda dell'emergenza Covid-19.

L'allarme

A lanciare l’allarme il sindaco Luciano Trivelli e i familiari: "Chiunque lo abbia visto lo segnali a me, alla Protezione Civile o alle forze dell'ordine: si tratta di un ragazzo di 46-48 anni, corporatura robusta, ha una lunga chioma raccolta in una coda”, ha detto il primo cittadino. Indossava una giacca beige e dei pantaloni di colore scuro. Ricerche in corso per rintracciare Iannuzzi.