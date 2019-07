Velista salernitano scomparso al largo della Colombia: l'appello

"Urgente! Il ragazzo nella foto, Rocco Acocella, è partito a bordo di questa barca (il nome della barca è trinavis) il 17 giugno, in partenza da San Martino (Caraibi) in direzione del porto di barranquilla (Colombia). - Sì. Non ci sono più notizie da lui da quel giorno.

E' da considerarsi scomparso da sabato 29 giugno. Abbiamo informato le autorità competenti. Se qualcuno ha visto questa barca o ha qualche info, vi prego di contattarmi su Facebook o al numero + 393494168047 per l'italiano e a + 393332510900 per l'inglese. Per favore, condividete questo post il più possibile in quanto è estremamente urgente".