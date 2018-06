Scontro auto-bus, Gallo denuncia: "Omissione dei vigili urbani"

"Chiedo al comandante della Polizia Municipale di avviare un'indagine interna e di farci conoscere le generalità dei vigili urbani che, presenti stamattina in zona Carmine, a pochi metri da un sinistro stradale che ha coinvolto un'auto e un pullman, hanno omesso di intervenire". Lo scrive il consigliere comunale Leonardo Gallo, testimone oculare, stamattina in pieno centro, di una situazione di caos e proteste alla quale ha assistito anche il consigliere Carbonaro.

La ricostruzione

Dopo aver lungamente atteso, fermo col mio scooter nel traffico veicolare che si era formato in Via Vernieri, sono riuscito a raggiungere l’incrocio con la Via del Carmine dove erano fermi un autobus ed un'auto che si erano lievemente scontrati circa dieci minuti prima - spiega il consigliere Gallo - Il deflusso delle auto da Via Vernieri era rimasto pressoché bloccato, salvo poche auto che riuscivano a transitare su parte della carreggiata ancora utilizzabile e prospiciente un supermercato. I cittadini fermi nella Piazzetta Monsignor Bolognini, inviperiti, ripetevano di avere da tempo segnalato l’incidente ed il blocco agli agenti che erano all’incrocio di Via del Carmine/Via Marino Paglia ma che questi avevano ripetuto loro che non erano competenti all’intervento. Alle ore 9.58, ho telefonato al centralino della Polizia Municipale di Salerno perchiedere l’immediato intervento di agenti.

Consigliere "vigile"

Ho personalmente regolato il traffico per circa 7-8 minuti - prosegue Gallo - in maniera da evitare l’ingorgo nell’incrocio e consentire un deflusso regolare per quanto limitato. Ho nel contempo invitato alla calma le persone presenti oramai esagitate. A conferma di quanto riferivano, ho potuto personalmente constatare che poco più giù del sagrato della chiesa dell’Immacolata vi fosse un'auto della Polizia Municipale ferma, sebbene senza agenti nei paraggi. Il Comandante verifichi eventuali violazioni, assuma gli opportuni provvedimenti e li renda noti, se saranno riscontrate violazioni".