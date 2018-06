Paura a Positano: gozzo speronato, ferito un pescatore 65enne

Tanta paura stamattina in Costiera Amalfitana, a circa due miglia dalla costa di Positano: pochi minuti prima delle 11, come riporta il sito ilvescovado.it, un'imbarcazione con a bordo 10 turisti spagnoli ha "speronato" un gozzo di cinque metri. A bordo c'era un pescatore 65enne, originario di Amalfi, che è finito in mare. E' ferito, ha riportato contusioni ed escoriazioni alle gambe ma è fuori pericolo. L'uomo è stato soccorso dai turisti che poi hanno rimorchiato la propria imbarcazione nel porto di Amalfi. Indagini in corso.