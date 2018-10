Scontro tifosi granata-steward napoletani all'Arechi: 46enne perde il dito

Ha perso l’anulare il 46enne di Pontecagnano, M.M le sue iniziali, rimasto incastrato in una delle recinzioni dello stadio Arechi di Salerno al termine della partita Salernitana-Verona. L’uomo, dopo un primo intervento presso l’ospedale Pellegrini di Napoli, è attualmente ricoverato all’azienda ospedaliera-universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno. I medici hanno fatto il possibile per salvargli il dito ma ogni tentativo è purtroppo fallito.

Il fatto

Al termine della partita, gruppo di tifosi granata ha accerchiato e aggredito verbalmente alcuni degli steward napoletani perché in un video diffuso in rete alcuni di loro avevano riempito di insulti proprio la tifoseria della squadra ospitante. A sedare gli animi, le forze dell'ordine che, tuttavia, sono intervenuti solo per difendere i destinatari delle rimostranze dei tifosi. Nessun contatto, dunque, ma solo proteste verbali. Soltanto il 46enne di Pontecagnano è rimasto gravemente ferito al dito.