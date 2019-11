Scossa di terremoto in Albania, avvertita a Salerno e provincia: gente in strada

Panico la scorsa notte anche a Salerno e in provincia dove migliaia di cittadini hanno avvertito la scossa di terremoto di magnitudo 6.4 sulla scala Richter registrata, alle 3.54, in Albania. Ai centralini dei vigili del fuoco sono giunte centinaia di telefonate da parte di persone spaventate, svegliate in piena notte dalle vibrazioni, alcune delle quali sono scese in strada.

Le zone coinvolte

Sui social network tanti utenti hanno raccontato di aver sentito il terremoto. Numerose segnalazioni da Salerno (principalmente ai piani alti), Battipaglia, Eboli, Capaccio, Agropoli, da alcuni comuni del Cilento e del Vallo di Diano; ma anche dalla zona nord della provincia come Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Roccapiemonte, Scafati e da qualche località della Valle dell’Irno e della Costiera Amalfitana. Non risultano danni a cose o persone.