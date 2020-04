Sciame sismico in Campania: epicentro tra la Solfatara e Pisciarelli

Momenti di tensione, questa mattina, in Campania. Uno sciame sismico è stato registrato dalle 3,25 fino alle 7,23. Le scosse più forti sono state rilevate alle 4,41, magnitudo 2.5 della scala Ritcher e alle 4,59, magnitudo 3.1. Entrambe ad una profondità di due chilometri e mezzo, con epicentro tra la Solfatara e Pisciarelli, nel napoletano.

La tensione

Panico per i residenti dei comuni di Pozzuoli e Napoli. Scosse avvertite nitidamente in molti quartieri. Gente in strada a Pozzuoli Agnano e Bagnoli. Il terremoto è stato localizzato dalla sala operativa dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Venticinque le scosse totali registrate.