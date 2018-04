Scossa di terremoto 3.2 in provincia di Salerno: epicentro a Ricigliano

Tensione, la scorsa notte, alle 3.22, nella zona sud della provincia di Salerno, dov’è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 con epicentro nel comune di Ricigliano.

I dettagli

L’epicentro - rileva l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - è stato localizzato ad una profondità di circa 9 km. Il movimento tellurico è stato avvertito in diversi paesi situati tra la Campania e la Basilicata come San Gregorio Magno, Romagnano al Monte, Balvano, Muro Lucano, Buccino, Salvitelle, Vietri di Potenza. Non risultano danni a cose o persone.