Scossa di terremoto in mare nel Golfo di Policastro: nessun danno

Tensione, questa mattina, tra la Campania e la Calabria, dov’è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 2.4. L’area interessata è quella del Golfo di Policastro.

I dati

Il sisma – fanno sapere dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – è stato captato alle 8.46 ad una profondità di 236 chilometri. L’epicentro è stato individuato a largo delle coste di Sapri e Palinuro, precisamente nelle acque di Tortora, in provincia di Cosenza. Vista la sua lieve entità, ovviamente, non è stato avvertito dalla popolazione e non ha provocato danni.