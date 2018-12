Trema la Campania, scossa di terremoto registrata anche nel Salernitano

Paura, oggi pomeriggio, in Campania, dov’è stata registrata, alle 13.30, una scossa di terremoto di magnitudo 2.0. Secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l’epicentro era ad un chilometro di profondità nel comune di Massa di Somma (Napoli).

La paura

Tanti i comuni dell’hinterland partenopeo coinvolti. Il movimento tellurico, però, è stato avvertito - fanno sapere dall'Ingv - anche in alcuni comuni della zona nord della provincia di Salerno: Angri, Scafati, San Valentino Torio, Sarno, Sant’Egidio del Monte Albino, Corbara e Pagani. Vista la sua lieve entità non si segnalano danni a persone o cose. In mattinata un’altra scossa di terremoto è stata avvertita ad Ischia.