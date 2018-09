Scossa di terremoto a Sarconi: avvertita anche nel Salernitano

Paura, la scorsa notte, alle ore 2.32, tra la provincia di Salerno e quella di Potenza, dov’è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 2.0.

La tensione

La scossa si è verificata ad una profondità di 16 kilometri con epicentro il comune potentino di Sarconi. Ma è stata avvertita anche in alcuni paesi salernitani come Buccino, Casalbuono, Montesano sulla Marcellana, Romagnano al Monte, Salvitelle e San Gregorio Magno. Non risultano danni a cose e persone.