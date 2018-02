Torna a tremare il Cilento, scossa di terremoto a Stio: paura tra la popolazione

Torna a tremare la provincia di Salerno. Questa mattina, alle 7.25, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato, ad una profondità di 9.6 chilometri, una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 della scala Richter nel comune di Stio Cilento.

La paura

Il sisma, nonostante la bassa intensità, è stato comunque avvertito dalla popolazione, in particolare da quella residente nei piccoli comuni limitrofi come Campora, Gioi e Orria. Non risultano danni a persone o cose.