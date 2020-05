Sciame sismico in Campania: sei scosse nella notte in Irpinia

Sciame sismico, nella notte, in Campania. E, precisamente, in provincia di Avellino, con alcuni comuni interessati al confine con la provincia di Salerno come Calabritto, Caposele e Senerchia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La tensione

Le due scosse di terremoto,per un valore rispettivamente di 2.1 e 2..3, si sono registrate a Calabritto e Scampitella, rispettivamente all'1.03 e alle 21.44. Ma sono altre quattro quelle individuate dai sismologi dell'Ingv, tra i due paesi in provincia di Avellino e anche a Caposele, in un'area compresa tra Alta Irpinia e quella della Baronia. Nel solo territorio di Scampitella le scosse, sempre di lieve entità, sono state registrate alle 21.41, per una magnitudo di 1.9, alle 21.44 di magnitudo 2.3 e alle 21.52 di magnitudo 2.1. Nel cuore della notte, poco prima dell'una, un sisma di lieve entità, pari a una magnitudo di 1.7 è stato avvertito nel territorio di Calabritto a mezzanotte e 56 minuti. Pochi minuti dopo un nuovo evento tellurico, sempre nel territorio di Calabritto, è avvenuto all'1.03 per una magnitudo di 2.1. La sequenza sismica si è conclusa a Caposele all'1.7 con un terremoto di magnitudo di 1.0.Tutti e sei i fenomeni tellurici sono di bassa entità e non si registrano danni a cose e a persone.