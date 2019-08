Scritte fasciste su un palazzo storico, ad Agropoli: il caso

Alcuni slogan fascisti sono ancora ben visibili sulla facciata di un palazzo del Centro di Agropoli. Scriviamo "ancora' perché in realtà quelle espressioni erano state notate già da diverso tempo (stando alle testimonianze raccolte), ma mai nessuno si è preoccupato di toglierle. Ed è così che migliaia di turisti possono "ammirare", mentre passeggiano, le scritte "W il Re“, “Credere, obbedire, combattere“, “Ardire non ordire” e la classica “W il Duce”. Se si pensa, però, che tali scritte portino la firma di qualche balordo ci si sbaglia. Sì, perché tutto nacque in piano regime, sotto iniziativa di Achille Starace. L'ex segretario del Partito Fascista per "catechizzare" il popolo italico decise di far imprimere i motti fascisti su diversi palazzi e monumenti del Paese: motti e simboli che poi in parte vennero rimossi dopo la caduta dello stesso regime.

Il dubbio

Ma queste scritte sono legittime? La legittimità di tali slogan è tema discusso dal 1952 quando venne approvato il noto reato di "apologia del Fascismo" che proibisce la ricostruzione del partito fascista. Quest'ultimo particolare non è da sottovalutare, visto che è il principio sul quale si basa l'intera legge (con i suoi dieci articoli). Più di una difficoltà, infatti, nel corso degli anni ha intralciato l'applicazione della stessa legge, per certi versi considerata incostituzionale perché negherebbe la libertà di pensiero ed espressione. Per farla semplice: non basta parlare bene del fascismo per essere accusati di apologia, così come non basta mostrare simboli e scritte. La materia è molto ampia e, come detto, di difficile interpretazione. Tuttavia, con il passare del tempo si è cercato di introdurre altre restrizioni, come dimostra ad esempio la legge Marino del 1993. Il decreto legge, sotto il governo Amato, venne introdotto per "combattere" la propaganda ed esporre simboli fascisti, anche se si presenta come il riferimento normativo contro l'odio e la discriminazione razziale in senso più ampio.

La legittimità

Tornando al caso preso in esame di Agropoli, le scritte sul palazzo (oggi di un privato) di corso Garibaldi non sembrano essere illegittime, anche perché apparterrebbero all'epoca fascista e per questo diventate un vero e proprio "pezzo di storia" (seppur negativo per la brutalità espressa) al quale i cittadini sembrano essersi "abituati". Neanche una recente ristrutturazione, infatti, ne ha previsto la rimozione.