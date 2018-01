Elezioni a Capaccio Paestum: studenti e disoccupati come scrutatori

Precedenza a giovani studenti e disoccupati per il ruolo di scrutatori, in occasione delle elezioni politiche del prossimo 4 marzo: lo ha stabilito la amministrazione comunale di Capaccio Paestum. La Commissione Elettorale Comunale procederà, infatti, a nominare dall’elenco, aggiornato al 30 ottobre 2017, giovani studenti e disoccupati, selezionati in ordine di età. Un altro requisito di scelta sarà quello di non aver svolto il ruolo di scrutatore durante le ultime elezioni svoltesi sul territorio comunale.

Le dichiarazioni del sindaco Franco Palumbo