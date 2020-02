Scrutatori a Nocera Superiore: ok al sorteggio con priorità ai disoccupati

Una lista elettorale composta dai cittadini disoccupati. È la misura rinnovata anche per il 2020 dall’Amministrazione comunale di Nocera Superiore per attivare la procedura della nomina degli scrutatori con modalità sociali per “dare un piccolo sostegno” alle persone che si trovano vivono una situazione di disagio.

Le modalità

La nomina degli scrutatori avverrà per sorteggio pubblico tra i cittadini iscritti nell’albo comunale che avranno presentato domanda entro il 18 febbraio e che saranno in possesso dei requisiti, alla data di presentazione dell’istanza, di disoccupato e/o di studente non lavoratore e che non abbiamo già svolto tale funzione nelle ultime due consultazioni elettorali.

Il sindaco Cuofano: