Sorteggio scrutatori: il Comune di Salerno fissa i limiti d'età

Nella Sala del Gonfalone del Comune di Salerno si è riunita la commissione elettorale (presidente Mariarita Giordano, componenti Domenico Ventura, Dante Santoro, Felice Santoro, segretario Quagliata) per la nomina, mediante sorteggio, degli scrutatori impegnati nei seggi elettorali il prossimo 4 marzo, in occasione delle elezioni politiche.

La procedura

L'estrazione sequenziale con ordine casuale prevede la nomina di persone di età compresa tra i 18 ed i 45 anni, nate entro il 3 marzo 1973. Saranno in totale 616. Sorteggiati altrettanti supplenti. L'ordine casuale viene stabilito da un algoritmo informatico. In un primo momento, a beneficio anche dei cronisti presenti, il Comune di Salerno aveva ipotizzato alcune simulazioni per mostrare a tutti la fase del sorteggio. Per ragioni di opportunità e soprattutto di trasparenza, è stato poi stabilito di procedere direttamente con il sorteggio ufficiale e senza prove, così da evitare di dover poi cassare i primi nomi estratti nella eventuale simulazione.

I numeri

Sono stati sorteggiati 4 scrutatori per ogni seggio, più altri due in 4 sezioni speciali. I seggi sono 152 e gli scrutatori, dunque, al netto dei presidenti e dei segretari, sono 616. Il numero raddoppia con i sostituti. Dopo il sorteggio, le generalità degli scrutatori saranno inoltrate al CED del Comune di Salerno che le renderà note attraverso la pubblicazione sull'albo ufficiale, consultabile sul sito ufficiale dell'Ente.

Il commento

Prima dell'apertura del verbale numero 10, ore 12.25, il presidente Mariarita Giordano ha così commentato: "Sorteggio pubblico e procedura informatizzata per garantire assoluta trasparenza. Abbiamo privilegiato la fascia d'età compresa tra i 18 ed i 45 anni per dare una possibilità anche a tanti ragazzi. E' in leggero aumento il numero degli iscritti all'albo degli scrutatori: 9028".