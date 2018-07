Scuole: pioggia di euro a Castel San Giorgio per l'adeguamento sismico

Con il decreto 363 del 18 luglio 2018, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha pubblicato la graduatoria dei Comuni le cui scuole sono state ammesse al finanziamento per l’adeguamento alla vulnerabilità sismica. Il Comune di Castel San Giorgio è rientrato nel decreto con quattro plessi scolastici per un importo complessivo di circa 316mila euro. I fondi, frutto di una intesa tra il Ministero e la Cassa depositi e prestiti, riguardano interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale.

Le scuole beneficiarie

Le scuole che hanno ricevuto il finanziamento per gli adeguamenti strutturali sono i plessi di Via Paterno (circa 60mila euro) Piazza Sant’Anna (circa 55mila euro) , Via Aniello Capuano (circa 192mila euro) e Piazza Nassirya (circa 54mila euro).

Il commento

“Il decreto ministeriale – ha spiegato la prima cittadina Paola Lanzara – dimostra come l’amministrazione non sta tralasciando nessuna occasione per far giungere sul territorio finanziamenti per risolvere questioni da tempo lasciate senza una soluzione. La sicurezza dei nostri bambini non può essere tralasciata. Non è un problema rinviabile in nessun paese che osa definirsi civile. Va dato atto sia agli uffici che hanno curato l’iter burocratico che al Ministero, di aver avuto la giusta attenzione ai problemi dei plessi scolastici del nostro territorio e sono convinta che nei prossimi mesi il nostro paese continuerà a ricevere le giuste attenzioni per le grandi potenzialità che è in grado di esprimere”.