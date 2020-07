Asili nido a Salerno: il Comune ha pubblicato le graduatorie

Il Comune di Salerno ha pubblicato le graduatorie definitive per l'iscrizione agli Asili Nido – anno scolastico 2020/2021. Palazzo di Città precisa che "le graduatorie provvisorie per l'iscrizione agli Asili Nido anno scolastico 2020-2021 diventano definitive entro l'undicesimo giorno di approvazione e, precisamente, dal 20/07/2020, giusta determina dirigenziale numero 3257/2020".

La riserva

Si ribadisce che, in costanza di emergenza ed in assenza delle Linee Guida nazionali e regionali per i servizi educativi 0-3 anni sulle modalità di accesso ed utilizzo degli spazi delle strutture, sui rapporti numerici e sulla frequenza per il nuovo anno scolastico 2020/2021, l'ammissione al servizio degli aventi diritto è con riserva.