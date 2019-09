La scuola di ceramica vietrese sbarca a Milano: tanta curiosità

L'appuntamento è fissato il 13 settembre alle ore 18 nei locali di Spazio Campania. Non è un appuntamento di routine ma il sogno che diventa realtà: la scuola regionale di ceramica vietrese sbarca a Milano, nello showroom sulle eccellenze campane, ubicato in piazza Fontana.

La presentazione

Il taglio del nastro alla presenza del Cna di Salerno, che ha fortemente creduto nel sogno-impresa, della Regione Campania, dell'Accademia delle Belle Arti di Napoli e del Comune di Vietri sul Mare. L'obiettivo, come ha dichiarato anche l'assessore alla formazione della Regione Campania Chiara Marciani, è far diventare la scuola di ceramica vietrese una best practice per tutti i territori. Il 13 settembre a Milano si disucterà ancheh de "La Ceramica dal '900 ad oggi. Quale futuro?". In aggiunta, live experience del maestro ceramista Franco Raimondi.