Scuola, arrivano i nuovi Dirigenti in Cilento e Vallo di Diano

Arrivano nuovi dirigenti scolastici nel Cilento e Vallo di Diano: dovranno coprire i ruoli rimasti scoperti dopo i trasferimenti ed i pensionamenti. Ad Agropoli - scrive inrfocilento.it - il primo circolo didattico deve sostituire la professoressa Anna Vassallo, che si è trasferita al liceo “Gatto”. Subentra Margherita Baldi.

Le altre nomine

A Polla, all’Istituto Comprensivo arriva Loredana Cervelli. A Casal Velino ci sarà Giuliana Autieri e al Pomponio Leto di Teggiano c’è Maria D’Alessio.

Carenza in organico

Tanti Istituti scolastici non hanno dirigenti, in attesa delle immissioni in ruolo. Accade al "Camera" e al "Viscigliete" di Sala Consilina, del Patroni di Pollica, del comprensivo di Teggiano e del Dante Alighieri di Sapri. Lo scenario sarà la reggenza.