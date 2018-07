Angri, ultimato il plesso scolastico di via Alighieri: la gioia del sindaco

Il nuovo plesso scolastico di via Dante Alighieri, ad Angri, sta per essere completato e presto sarà disponibile per le esigenze della comunità scolastica locale. L’Amministrazione Ferraioli ha utilizzato risorse economiche relative ai fondi della legge 219, "che erano stati in origine indirizzati impropriamente - scrive il Comune nella proria nota stampa - per la ristrutturazione dello stadio. Risorse economiche giacenti nelle casse comunali da tempo, utilizzati per completare una struttura scolastica progettata nel 1999 e mai portata a termine. Lavorare con i soldi giusti, quelli della 219 e quelli che residuavano dal mutuo fatto per il primo lotto, hanno permesso di portare la fase dei lavori verso il completamento. Siamo pronti, dopo 19 anni di attesa".

La soddisfazione del primo cittadino

“Diamo più spazio alle scuole, più spazio alle strutture pubbliche efficienti, moderne e funzionali - dice il sindaco Cosimo Ferraioli - E’ la nostra scelta politica che punta a dare alla città nuovi servizi, servizi per troppi anni attesi. Stiamo dando ad Angri e agli angresi una nuova dimensione, quella che ci appartiene, quella persa nel tempo, quella che riporta Angri ad essere una città moderna, riprendendoci un pezzo per volta, il cammino e le opportunità perse negli anni che ci hanno fatto rallentare nei confronti delle altre realtà urbane del comprensorio. Noi ci siamo e vogliamo riportare quell’orgoglio perduto in ogni angrese e far conoscere le capacità della nostra gente ai tanti che scelgono Angri come luogo in cui vivere e formare una famiglia. Una città al passo con i tempi e con le esigenze del vivere moderno. Questo il nostro obiettivo che vogliamo raggiungere per ritornare ad essere quelli che eravamo".