Scuola di Endoscopia ISE - Italian School of Endoscopy, il primo appuntamento a Salerno

Una nuova frontiera nell’insegnamento delle tecniche chirurgiche mininvasive ginecologiche. Si è tenuto a Salerno, il 27-28 gennaio, il primo appuntamento della Scuola di Endoscopia ISE - Italian School of Endoscopy, un progetto di insegnamento standardizzato delle tecniche di chirurgia endoscopica ginecologica, tra le quali Isteroscopia, Laparoscopia e Chirurgia Robotica. L’idea nasce dalla collaborazione del dottor Luigi Fasolino, fondatore della scuola e dirigente medico di Ostetricia e Ginecologia presso Ospedale San Carlo di Potenza, con il dottor Sergio Schettini, direttore del Dipartimento materno infantile Ospedale San Carlo di Potenza, ed il dottor Stefano Landi, Primario della divisione di Ostetricia e Ginecologia Ospedali Riuniti di Gravedona. Il progetto prevede la realizzazione di corsi pratici di chirurgia ginecologica destinati a studenti di medicina, specializzandi e specialisti in Ginecologia ed Ostetricia, e più in generale a specializzandi e specialisti in branche affini come l’Urologia e la Chirurgia Generale. I corsi, divisi in più livelli, sono focalizzati sull’importanza della pratica nell’ambito dell’apprendimento delle tecniche chirurgiche endoscopiche, con l’utilizzo di modelli anatomici fedeli agli organi umani, in modo da poter assicurare un realismo che facilmente potrà avvicinare il discente alla pratica reale in sala operatoria.

“Stiamo assistendo – spiega il dottor Fasolino – ad un cambio generazionale della classe medica, in cui giovani colleghi presto occuperanno i ruoli dei nostri grandi maestri chirurghi. Lo scopo di ISE - Italian School of Endoscopy è quello di contribuire alla formazione pratica di questa nuova generazione di giovani chirurghi, tramite anche il grande contributo che le innovazioni tecnologiche in ambito medico possono darci. Internet e la chirurgia in streaming, i social media e la condivisione di informazioni, le stampa 3D ed i biomateriali posso darci un grande aiuto nell’insegnamento della pratica chirurgica mini invasiva, assicurando un percorso standard di formazione ai nostri studenti e garantendo alle nostre pazienti un livello assistenziale sempre più alto. In ISE vengono trattate infatti tutte le tecniche denominate “mini invasive”, che consentono l’effettuazione di complessi interventi ginecologici sia di patologia benigna che maligna senza cicatrici ed inestetismi, con tempi di degenza più brevi rispetto alla chirurgia tradizionale e con minore disconfort per la paziente. Ritengo che nel 2018 la conoscenza di tali tecniche sia un tassello fondamentale nella formazione di un chirurgo”. L’offerta formativa ISE si articola tra le sedi di Salerno e Potenza (Ospedale San Carlo), ed è organizzata in corsi multidisciplinari teorici e pratici. Il dottor Sergio Schettini, direttore del Dipartimento Materno infantile dell'Ospedale San Carlo di Potenza, è entusiasta dell'iniziativa: “Crediamo fortemente nella simulazione come approccio didattico indispensabile in ambito chirurgico. Lo scenario simulato consente all’operatore di esercitarsi in una situazione di minore stress e appositamente costruita per il suo apprendimento.

L'Ospedale San Carlo è lieto di abbracciate quest'iniziativa, che coinvolgerà attivamente il personale dell'unità operativa di Ostetricia e Ginecologia, per mantenere alti standard di trattamento in linea con la GCP, good clinical practice”. Si tratta di un progetto non semplicemente locale, in quanto vede la partecipazione di specialisti provenienti da varie regioni italiane. Il dottor Stefano Landi, primario dell'Unità Operativa di Ginecologia ed Ostetricia Ospedali Riuniti di Gravedona, esprime la sua soddisfazione: “La necessità di fare esperienza chirurgica viene a coincidere con il rispetto per il paziente, in quanto l’operatore arriva al tavolo operatorio con delle capacità già messe alla prova e certificate”.