Scuola, decine di docenti esclusi dalle graduatorie: raffica di ricorsi

Raffica di ricorsi (pratiche istruite dai sindacati) avverso la mancata immissione in ruolo di centinaia di docenti cilentani e salernitani, in larga parte musicisti, in possesso dei requisiti previsti dalle legge. La posizione più delicata è quella di 22 docenti AFAM, definitivamente abilitati dal Tribunale di Vallo della Lucania, ammessi, idonei dopo le prove concorsuali e adesso ancora fuori graduatoria.

Lo scenario

Lo scorso 27 agosto, l’USR Campania ha pubblicato graduatorie di merito relative a classi di concorso per l’insegnamento della musica e dello strumento musicale nella scuola secondaria di I e II grado. Non c'è traccia dei docenti che hanno partecipato al concorso, abilitati dal Tribunale. I sindacati considerano la decisone illegittima dai sindacati, perché impedisce l'assunzione a tempo indeterminato, e preparano la battaglia a colpi di carte bollate.