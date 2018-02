Dalla teoria alla pratica edilizia: il "Galilei-Di Palo" incontra gli uffici pubblici

Come si istruisce una pratica edilizia? Gli alunni del "Galilei - Di Palo", futuri geometri, non guardano il soffitto in cerca dell'ispirazione ma rispondono con cognizione di causa, rispolverando gli appunti e mettendo a frutto le conoscenze acquisite durante le 24 ore (1 mese e mezzo) di alternanza scuola-lavoro. Undici ragazzi hanno collaborato con lo Sportello Unico per l'Edilizia, a stretto contatto con i funzionari del Comune di Salerno. I risultati del progetto sono stati presentati stamattina dal Dirigente Scolastico, professore Emiliano Barbuto, durante un convegno-dibattito che ha coinvolto il Collegio provinciale Geometri di Salerno, rappresentato dal presidente Felice Di Salvatore e dal consigliere Giovanni D'Alessandro. Il tema: "La professione del geometra, incontro tra il cittadino e gli uffici pubblici". Le istituzioni hanno risposto presente: il Comune di Salerno rappresentato dal vice sindaco Avossa, dal consigliere Mazzeo, dalla Dirigente Sportello Unico, Cantisani.

I risultati

Li ha illustrati il professore Mario Moles, docente di topografia, progettazione costruzione impianti ed estimo. "Esperienza importante dal punto di vista culturale e tecnico - ha commentato - a stretto contatto con i funzionari dello Sportello Unico per l'Edilizia, i nostri 11 ragazzi futuri diplomati, premiati oggi con l'attestato, hanno imparato come imbastire una pratica edilizia e soprattutto si sono confrontati con il mondo del lavoro. Spesso c'è uno scollamento tra ciò che si apprende in classe e il lavoro di campo che attiene alla professione del geometra. Noi, invece, abbiamo cercato di ricucire questo strappo".

I progetti futuri

Non c'è cantiere senza geometra ed "in cantiere", nei prossimi mesi, ci saranno importanti iniziative. "Bollono in pentola diversi progetti con la collaborazione degli studenti - svela Moles - riqualificheremo alcuni edifici e anche il nostro Istituto, intorno al quale sarà realizzata una pista per la corsa campestre. Sarà ristrutturata e rimodernata anche l'aula magna".

