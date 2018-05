Corsi serali al "Galilei-Di Palo": open night il 4 maggio

L'Istituto d'Istruzione Superiore "Galilei-Di Palo" di Salerno ha attivato due corsi serali per adulti. Consentono di conseguire il Diploma di Istruzione Tecnica in Costruzioni, Ambiente e Territorio per diventare Geometra e il Diploma di Istruzione Tecnica in Meccanica, Meccatronica ed Energia per diventare Perito Industriale Meccanico.



Info utili

I corsi sono rivolti a maggiorenni italiani o stranieri, lavoratori o disoccupati. Rivolti anche a chi ha interrotto qualsiasi corso di studi oppure vuole riqualificare il proprio titolo di studio. Si svolgono in orario pomeridiano-serale per consenire la frequenza ai lavoratori. Sono costituiti da un ridotto numero di ore settimanali e una parte del corso è anche disponibile sulla piattaforma on line della scuola. Titoli di studio già conseguiti o esperienze lavorative e formative nel settore di indirizzo dei corsi possono essere riconosciute per abbattere il monte ore e ridurre

i tempi di conseguimento del titolo finale.

Open night

Venerdì 4 maggio, dalle ore 17 alle 19, i docenti illustreranno obiettivi e caratteristiche dei corsi serali. Sarà possibile anche visitare i laboratori utilizzati durante il percorso scolastico.