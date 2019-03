Libano: un'area ludica in una scuola grazie ad una raccolta fondi ad Agropoli

Grazie ad una raccolta fondi che si è tenuta ad Agropoli è stata inaugurata, in una scuola di Zibqin, nel Libano meridionale, un'area ludica. Questa mattina, alle 10 (ora italiana) si è aperto un collegamento video tra l'Aula Consiliare del Comune di Agropoli e la scuola libanese.

La cerimonia

A Zibqin erano presenti, oltre al Comando della Task Force (TF) ITALBATT con il Comandante, Colonnello Giacomo Giannattasio, il sindaco del posto, Ali Bzeh, il direttore della scuola in cui è stata realizzata l’area ludica, Mohammed Barkat. Questi hanno avuto parole di grande apprezzamento per l’Amministrazione comunale retta dal sindaco Adamo Coppola e la comunità di Agropoli. In collegamento da Agropoli sono intervenuti il sindaco ed il consigliere comunale con delega alle Politiche sociali, Vanna D’Arienzo. La raccolta è stata coordinata dal Comune di Agropoli, in primis dal consigliere D’Arienzo, con l’aiuto di associazioni locali (AUS - Artisti Uniti Solidali, Croce Rossa Italiana, Lume, Protezione civile Agropoli, Fidapa sezione di Agropoli, Parrocchia S. Maria delle Grazie, Rotary Agropoli, Avis, Pro Loco SviluppAgropoli, Forum dei Giovani Agropoli, Roland’s School, Piccoli Ambasciatori di Pace), con l’intento di destinarla a un progetto in favore dei bambini libanesi per il tramite del contingente italiano.

I commenti

"Per noi – spiegano il sindaco Adamo Coppola e il consigliere con delega alle Politiche sociali, Vanna D’Arienzo – è stata un'emozione grande vedere il sorriso di bambini, che così piccoli hanno già visto con i loro occhi gli orrori della guerra. Il fatto di avergli regalato un sorriso, grazie al cuore grande dei nostri concittadini, è stato per noi ragione di grande orgoglio. Crediamo che iniziative simili vadano sempre promosse ed appoggiate" hanno concluso.