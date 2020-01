Unesco, la Scuola Medica Salernitana candidata patrimonio immateriale dell’umanità

Come già annunciato dal sindaco Vincenzo Napoli, nei giorni scorsi, il Comune sta lavorando per far riconoscere la Scuola Medica Salernitana quale patrimonio immateriale dell’umanità dell’Unesco. La proposta è partita dall’assessore comunale alla Cultura, Antonia Willburger: avviato, dunque, l’iter che Palazzo di Città sta portando avanti insieme all’Università.

La Scuola

Come è noto, la Scuola Medica Salernitana è stata la prima e più importante istituzione medica d’Europa nel Medioevo (IX secolo): è considerata da molti come l’antesignana delle moderne università. Tutti al lavoro, dunque, per valorizzare il patrimonio storico-culturale cittadino.