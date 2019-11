L'orientamento e la scelta: scuole di Salerno "in vetrina" al Centro Sociale

Quindici istituti scolastici in vetrina insieme al C.P.I.A, il Centro Provinciale Istruzione per gli Adulti con l'obiettivo di far conoscere le proprie attività a tanti studenti impegnati nella scelta del futuro percorso formativo. Ecco l'obiettivo del quarto Salone per l'Orientamento "Conoscere per scegliere", ospitato venerdì 15 e sabato 16 novembre nel Centro Sociale di via Vestuti a Salerno.

La presentazione

In programma due giornate di informazione sull'offerta formativa delle Scuole Secondarie di II grado cittadine, promosse dal Comune di Salerno - Assessorato Pubblica Istruzione. "Il rischio di una scelta non consapevole - dice l'assessore comunale alla pubblica istruzione Eva Avossa - è l'abbandono o nella migliore delle ipotesi la dispersione scolastica. Noi, invece, vogliamo favorire e agevolare la conoscenza, la scelta. Migliaia di studenti, provenienti anche dai comuni limitrofi, affolleranno il Salone per l'orientamento. Ogni Istituto avrà un proprio stand con un momento informativo e racconterà un pezzetto della propria attività scolastica, attraverso laboratori. E' una vetrina completa della offerta formativa, una opportunità in più per le famiglie. Si tratta di una scelta spartiacque, che può determinare il futuro dei ragazzi: noi non la sottovalutiamo e aiutiamo chi sceglie ad orientarsi tra i diversi indirizzi scolastici attivati dagli Istituti. A 13 o 14 anni non è facile decidere cosa si vuole fare da grandi. Ancora più difficile potrebbe essere orientarsi tra lee tante offerte del sistema scolastico per la scelta dell'indirizzo di studi più consono agli interessi e alle attitudini personali".

Info utili

Il salone è visitabile venerdì 15 novembre dalle ore 16 (saluti di Avossa, di Annabella Attanasio, Direttore dell'Ufficio Scoalstico Provinciale, del sindaco di Salerno Enzo Napoli) alle 20, sabato 16 novembre dalle ore 10 alle 13 e dalle oree 15 alle 20. Sabato l'evento entra nel vivo con l'naugurazione degli stand espositivi.