Cyberbullismo, gli alunni dell'istituto San Tommaso di Salerno al teatro Eliseo di Roma

Riflettori puntati su cyberbullismo, big data, profilazione dell'utente: a spiegarne il significato, mercoledì, sono stati gli studenti dell'istituto comprensivo San Tommaso d'Aquino di Salerno, che sul palco del teatro Eliseo di Roma hanno messo in scena una rappresentazione teatrale sul tema della privacy e della sicurezza in rete.

La curiosità

In platea, anche il viceministro del Miur, Lorenzo Fioramonti che intervistato dall'agenzia di stampa Dire ha detto che "La scuola fa molto, ma deve fare ancora di più per informare i ragazzi sui rischi del web". "I social media sono sicuramente una grande opportunità per i ragazzi- ha aggiunto- ma sono anche una grande minaccia. È una grande potenzialità, ma dobbiamo usarla in modo responsabile". Dopo lo spettacolo, spazio alla tavola rotonda con Flavia Marzano, assessore alla Semplificazione Roma Capitale, Giuseppe Busia, segretario generale autorità Garante per la Protezione dei dati personali e tanti altri.

La soddisfazione della dirigente del San Tommaso d'Aquino, Annalisa Frigenti