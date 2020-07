Camerota, raid vandalico contro la scuola: la rabbia del sindaco

E' stata vandalizzata la scuola di Camerota Capoluogo. Ignoti hanno realizzato scritte con bombolette spray, all’esterno dell’edificio. Sono state imbrattate le pareti dell’edificio e sono stati anche rotti i vetri di alcune porte.



Lo sdegno dell'amministrazione

"Troppi atti scellerati si sono verificati nelle ultime ore - scrive l'amministrazione comunale in una nota apparsa sulla propria pagina facebook, a firma del sindaco Scarpitta - . Il Comune ha deciso di esporre formale querela contro ignoti. Chiunque può aiutare l’ente a risalire ai responsabili, è pregato di mettersi in contatto con il comando di polizia locale oppure direttamente con i carabinieri. Non è possibile assistere a queste cose".

La foto che pubblichiamo è tratta dalla pagina Facebook del Comune di Camerota

