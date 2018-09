Consegna dei locali ex Tribunale Civile all'Istituto Vicinanza: la cerimonia

"Riceviamo con emozione una casa più grande e accogliente, nella quale poter diversificare e potenziare l'attività formativa. Adesso c'è anche più spazio per la fantasia, la creatività, la ginnastica". Sabrina Rega, il dirigente scolastico della Scuola Vicinanza, parla alla stampa nell'Aula Magna e si guarda intorno, le brillano gli occhi. "Il Comune di Salerno ci ha appena consegnato i locali dell'edificio già in uso al Tribunale sezione Civile e siamo felicissimi - ha concluso - pronti ad accogliere questa nuova sfida, al servizio e per il progresso degli alunni". La Preside è affiancata dal sindaco di Salerno Enzo Napoli. Ci sono anche il vice sindaco Eva Avossa, Assessore Pubblica Istruzione Comune di Salerno, il consigliere Paola de Roberto cha ha seguito il progetto, Iside Russo, Presidente Corte di Appello presso il Tribunale di Salerno, Claudio Preziosi, Presidente Consiglio di Istituto Vicinanza, Piero De Luca, Deputato della Repubblica.

Il progetto

Gli alunni iscritti alla scuola dell'infanzia entreranno da Corso Garibaldi e quelli iscritti alla scuola primaria accederanno all'Istituto da Corso Vittorio Emanuele. Al primo piano saranno collocate le classi dell'infanzia, al secondo piano le altre. "I tempi di attuazione li verificheremo ma auspichiamo siano rapidi - ha detto il sindaco di Salerno, Enzo Napoli - abbiamo un cronoprogramma e adesso lo valuteremo insieme ai tecnici e attraverso sopralluoghi che sono già cominciati. Prenderemo visione dei locali. Per fortuna è una struttura di impianto razionale a corte, che già si presta ad un lavoro di redistribuzione. La scuola Vicinanza è uno dei simboli civici, un istituto ricco di storia e di storie, perché qui si sono formate generazioni di salernitani. La restituiamo interamente alla comunità e alla sua funzione originaria. E' stato fondamentale l'aiuto della comunità educante e della magistratura. La situazione delle scuole del capoluogo è costantemente monitorata, anche per quanto riguarda la sicurezza. Siamao sereni e tranquilli".