Scuole aperte ad Angri, con il maltempo: studenti contro il sindaco, la replica

Visto che l'allerta meteo non destava particolare allarme, il sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli, ieri, ha deciso di non chiudere le scuole. Lezioni regolari, infatti, oggi, nella città del salernitano.

Tuttavia, tale scelta, comunicata dal primo cittadino anche a mezzo Facebook, non è piaciuta a molti: numerosi i commenti ingiuriosi e sarcastici per criticare l'apertura delle strutture, nonostante il maltempo. Non sono mancate pesanti offese allo stesso Ferraioli che, oggi, ha replicato agli attacchi con un nuovo post su Facebook: