Neve e gelo: scuole chiuse anche venerdì nel salernitano, ecco quali

Calano le temperature e aumentano i disagi e i rischi per i cittadini: l'allerta meteo iniziata ieri sera alle 22 continua a mettere in ginocchio anche il salernitano. Diversi, i sindaci che, dopo la chiusura delle scuole di oggi, hanno disposto la sospensione delle lezioni anche per venerdì 23 marzo.

Le scuole chiuse

Banchi vuoti anche domani, in particolare, a Vallo della Lucania, Atena Lucana, Teggiano, Padula, Caggiano, Auletta, Sala Consilina e Montesano sulla Marcellana. Non è escluso che possano aggiungersi nuovi comuni a quelli in cui è stata disposta la chiusura delle scuole.