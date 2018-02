Neve e gelo: scuole chiuse anche domani in alcuni comuni salernitani

Non si placa l'emergenza gelo nel nostro territorio: in molti comuni del Vallo di Diano è stata disposta la chiusura delle scuole anche per la giornata di domani, 28 febbraio.

La mappa

Banchi vuoti, in particolare, a Sala Consilina, Padula, Teggiano, Sant’Arsenio, Casalbuono, Corleto Monforte, Ottati, Sant'Angelo a Fasanella e Montesano sulla Marcellana. Non è escluso che arrivino nuove ordinanze di chiusura in queste ore.