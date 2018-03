Scuole chiuse per neve, genitori presentano denuncia a Nocera Inferiore

Continuano le polemiche sul maltempo. Un gruppo di genitori di Nocera Inferiore - riporta Il Mattino - ha deciso di presentare una denuncia contro ignoti per procurato allarme e interruzione di pubblico servizio. Il casul belli è legato alla chiusura delle scuole di questi ultimi giorni per l'ondata di freddo e neve ed in particolare allo stop delle lezioni di oggi. Nel mirino è finito il bollettino di allerta meteo lanciato ieri pomeriggio dalla Protezione Civile della Regione Campania che avrebbe spinto molti sindaci della provincia di Salerno a chiudere le scuole pur non essendo necessario.

L’attacco

Molto duro il primo cittadino di Cava de’ Tirreni Vincenzo Servalli: “In questa campagna elettorale si è detto tanto. Pochi hanno parlato, però, di una vera emergenza nazionale. La ricostruzione della Protezione Civile Italiana. Da fiore all'occhiello del Paese, inchieste giudiziarie (spesso finite nel nulla) e interventi legislativi errati, hanno ridotto la sua struttura ad un centro burocratico ed inefficiente. In tutto questo, si scaricano sui sindaci responsabilità enormi. Gli ultimi giorni sono stati un esempio di incompetenza della Protezione Civile regionale, senza precedenti, che ha esposto al ridicolo le istituzioni locali attribuendo ai sindaci un nuovo compito. Fare i metereologi”. Servalli affonda il colpo sostenendo che “i bollettini sono incomprensibili e i sindaci, molto spesso, messi in ridicolo poiché questi bollettini vengono sconfessati il giorno dopo”.