Maltempo e danni: scuole chiuse a Salerno

Dopo la tempesta che ha coinvolto il territorio, il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per domani, 14 dicembre.

La precisazione

Il primo cittadino, con gli assessori comunali Caramanno e De Maio in accordo con la Prefettura e la Polizia Municipale, hanno precisato che "Il bel tempo previsto per domani non ci esime dal controllo prudenziale delle alberature, della stabilità dei versanti, dello stato della viabilità, che al momento presenta importanti criticità", hanno spiegato.